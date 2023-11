"Grande Fratello", Ciro Petrone rivede la fidanzata Federica: "Qui non devi avere ruoli"

Al "Grande Fratello" è tempo di sorprese per Ciro Petrone. L'attore, infatti, nella sedicesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini ha ricevuto la visita della fidanzata Federica Caputo. La ragazza è entrata nella Casa per incoraggiare Petrone, il quale sta vivendo un momento difficile a causa dell'insonnia che gli ha tolto la verve delle prime settimane.

La storia tra Ciro e Federica - Prima che Federica varcasse la porta rossa, Ciro ha raccontato come è nata la loro storia: i due hanno una differenza d'età di dieci anni. "La vedevo più piccola, però mi piaceva - ha ricordato Ciro parlando dei suo primi incontri con Federica -. A un compleanno di 18 anni di un nostro amico la vidi arrivare con un vestitino e i suoi occhioni. Da quel momento dissi: deve diventare la mia ragazza. E le chiesi di metterci insieme". Tuttavia, la loro storia è iniziata con qualche intoppo: "Il padre non voleva perché ero più grande, io non lo conoscevo nemmeno - ha raccontato Ciro -. Lui una sera venne nella piazza di Napoli in cui ero solito uscire, lui mi disse: promettimi di lasciar perdere Federica e stringimi la mano. Io quella mano non l'ho voluta stringere, perché l'amavo".

Pochi anni fa il primo momento di crisi vera nella loro relazione: "Scoprii delle chat in cui mandavo dei messaggi a delle ragazze - ha raccontato l'attore di "Gomorra" -, per riconquistarla ho fatto di tutto. Le ho chiesto scusa un miliardo di volte, per fortuna sono riuscito a riconquistarla. Fortunatamente l'abbiamo superata". Quest'estate però prima di entrare al "Grande Fratello" Ciro Petrone si è presentato ad Alfonso Signorini da single: "Siamo stati di nuovo in crisi, stavolta per un motivo diverso - ha spiegato -, perché non avevamo stabilità e c'è una parte del mio carattere un po' comoda che ci fa discutere. Quando usciremo da qui, vorrei prendere una casetta con lei e iniziare una convivenza".



Le parole di Federica - Una volta terminato il racconto, Ciro è stato freezzato per far in modo che entrasse Federica. La ragazza ha voluto rincuorare Petrone e dargli la scossa dopo un momento complicato: "Sono venuta qui per dirti un paio di cose - ha esordito la ragazza - la prima è che mi manchi, però ti guardo sempre. Non esco tanto, ma ti guardo. Stai facendo un'esperienza bellissima con dei compagni fantastici, qui stai facendo delle cose che non hai mai fatto. Vorrei vederti sempre sorridente, non devi avere un ruolo qui dentro. Loro ti vogliono bene per quello che sei. Voglio che tu superi questa cosa, l'unico tuo limite sei proprio te stesso".