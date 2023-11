Fiordaliso riabbraccia la sorella e i tre fratelli: la sorpresa al "Grande Fratello"

Fiordaliso non avrebbe mai immaginato di riabbracciare la sorella e incontrare i fratelli nella casa del "Grande Fratello". "Non verranno mai", aveva detto la cantante ad Alfonso Signorini, ma la nostalgia della sorella è così forte che più volte, ripresa dalle telecamere, ha parlato del loro rapporto e delle colazioni insieme: un momento quotidiano, ma carico di amore. Fiordaliso, però, si sbaglia perché non solo riceve la visita della sorella Cristina, ma anche dei tre fratelli che entrano nella Casa, nel corso della 18esima puntata, per riabbracciarla e complimentarsi per il bellissimo percorso nel reality di Canale 5.

Il caffè con Cristina - È bastato vedere un tavolino con caffè e cornetti per capire il riferimento alle colazioni con la sorella. Fiordaliso scoppia a piangere e dopo poco assiste all'ingresso nel tugurio della sorella. "Non ci credi che sono qui? Ti vogliamo bene, sei la nostra Fiorda. Siamo molto orgogliosi di te, ci fai felici e ti seguiamo tantissimo", dichiara Cristina prima di baciare e abbracciare forte la cantante.

L'ingresso dei fratelli - Dopo poco Fiordaliso rientra in Casa insieme alla sorella, vorrebbe presentarle i suoi nuovi amici. Ma improvvisamente viene freezata e dopo poco entrano, uno alla volta, i tre fratelli della cantante. Una sorpresa meravigliosa durante la quale Fiordaliso non riesce a trattenere lacrime ed emozione.