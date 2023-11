"Grande Fratello", Angelica Baraldi eliminata | Prima l'incontro con il fidanzato

Angelica Baraldi non è più una concorrente del "Grande Fratello". La giovane è l'eliminata della puntata del 27 novembre. L'inquilina, in nomination insieme a Rosy e a Vittorio, perde al televoto ed è obbligata a lasciare definitivamente il reality.

Prima di scoprire il verdetto del televoto, la concorrente riceve la sorpresa del fidanzato Riccardo entrato nella Casa per chiarirsi dopo che negli ultimi tempi è stata accusata di provare qualcosa per Mirko. Riccardo spiega di fidarsi ciecamente della sua compagna, ma non tutti la guardano nello stesso modo e potrebbero giudicarla male. Soprattutto quando Angelica si è fatta massaggiare la schiena da Mirko. La giovane ovviamente smentisce le accuse di chi vede malizia nei suoi atteggiamenti e ribadisce l'amicizia nei confronti di Mirko. Allora Riccardo decide di fare una confidenza alla sua compagna e di dirle per la prima volta in due anni che la ama. "Anche io ti amo - dichiara Angelica che aggiunge - adesso sono pronta a uscire".