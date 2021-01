"Grande Fratello Vip", Stefania contro Dayane: "Hai strumentalizzato una mia frase"

Nuova discussione nella Casa del " Grande Fratello Vip ". Stefania , parlando con Cecilia e Dayane , ritorna sulle dichiarazioni riportate dalla modella brasiliana ad alcuni inquilini che hanno creato incomprensioni e malumori. "Hai strumentalizzato una mia frase, l'hai riportata distorta" spiega la Orlando in relazione al discorso sulle nomination. "Io ho capito questo" mette le mani avanti Dayane. Ma l'altra non è d'accordo: "Se io dico che vorrei che le persone che hanno iniziato con me vadano avanti non si può riportare Stefania nomina i nuovi, è stato un colpo basso".

Dayane però ribadisce le sue buone intenzioni: "Tu hai il tuo modo di pensare io il mio". Così i toni si alzano e Stefania ribatte sottolineando come la coinquilina agisca sempre seguendo solo il suo interesse personale: "Guardi solo quello che conviene a te".

Le due non riescono ad arrivare a un punto di incontro.. E dopo che la modella abbandona la stanza senza rispondere, Stefania sbotta: "Ho sbagliato tutto io a parlare con Dayane" conclude delusa confrontandosi con Cecilia.

Dopo lo scontro avvenuto, la showgirl continua a non credere nella buona fede di Dayane e pensa che la modella stia solo mettendo in pratica la sua strategia di gioco: "Io mi devo sentire solo in pace con me stessa, lei ha strumentalizzato le mie parole, lei capisce tutto molto bene”. E con Cecilia insiste: "Se fossi stata una stratega avrei nominato le persone forti. Lei sta giocando e dato che non ci rimane male quando succedono certe cose, pensa che anche gli altri non se la prendano". "Ho sbagliato io a parlarne con lei, è stata colpa mia”, dice prima di abbandonarsi a un pianto liberatorio.

TI POTREBBE INTERESSARE: