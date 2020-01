"Grande Fratello Vip", la prima doccia di Paola Di Benedetto è... gelata!

Prima mattina nella casa del " Grande Fratello Vip 4 ". Paola Di Benedetto è tra le prime a lanciarsi sotto la doccia , ma qualcosa non va. Su tre docce una è bollente, una ghiacciata e una fredda. Disguido o volontà di un Grande Fratello che vuole mettere subito a dura prova i concorrenti? Fatto sta che la modella si deve accontentare di una doccia fredda , per iniziare la giornata in modo... frizzante.

Intanto nella Casa gli inquilini iniziano a prendere confidenza e a lasciarsi andare un po'. Come Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che si trovano a parlare alle prime luci dell'alba, I due entrano subito in tema "amore", raccontandosi le proprie esperienze passate. Paolo confida di volere una famiglia ma al momento di essere "in attesa" della donna giusta dopo una relazione durate cinque anni. La situazione di Clizia è un po' più complicata, essendo reduce da un'estate burrascosa, tra gossip e separazioni dolorose. “Mi sono trovata la gogna addosso ma adesso sto meglio" confessa riferendosi al suo addio al cantante delle Vibrazioni, Francesco Sarcina.

E a proposito di amori finiti, Licia Nunez racconta ai compagni i motivi della fine della sua lunga relazione (7 anni) con Imma Battaglia. “Noi stavamo benissimo insieme, ma era il modo di amare che era differente - spiega -, io avevo il modo di amare di una donna di 25 anni, lei aveva 19 anni più di me. Quando ho incontrato Imma ho avuto la sensazione di una donna che ti protegge”. Una situazione che con il tempo si è quasi invertita. “Lei aveva avuto tutto nella sua carriera, io invece ero nella fase della mia vita che lavoravo tantissimo - prosegue -, in più lei non sopportava vivere questa relazione sempre e solo dentro le pareti casa. Lei resterà sempre nel mio cuore”. E così, nonostante la loro relazione sia finita nel 2010 e di acqua sotto i ponti ne sia passata parecchio, la sensazione è che Licia non abbia ancora assorbito del tutto il dolore.

