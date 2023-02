"Grande Fratello Vip", Alberto ed Edoardo si scatenano nella gara di baci

Per conquistare il budget settimanale, infatti, Grande Fratello ha deciso che i concorrenti del talent si debbano cimentare con il mondo dei baci! Così, richiamati da una certa musica i Vipponi si riuniscono in salone dove vengono sorteggiate le coppie che si devono cimentare con i baci suggeriti dal GF sullo schermo led. Non tutti sono entusiasti ma la necessità di raccogliere il budget spinge anche i più riottosi a mettersi in gioco. Altri invece partecipano con grande entusiasmo...

I protagonisti del "Grande Fratello Vip" si lanciano quindi in questa sfida, tra imbarazzi e sorrisi. Sul led, tutto rosa e traboccante di cuoricini, appare il primo bacio da simulare. Si tratta del bacio a farfalla. A chi non sa di cosa si tratti viene in soccorso Nikita che spiega che è un bacio in cui bisogna sfiorare le labbra, ma anche le ciglia. Ed è proprio la ragazza destinata a effettuare la prova. Il fato le mette insieme il suo acerrimo nemico Antonino. Lui non si tira indietro e si cimenta nell’impresa. Le labbra si sfiorano, le braccia ondeggiano come ali. Prova superata tra l’entusiasmo generale.

A seguire tocca a Davide, che deve impegnarsi in un bacio molto sensuale: il bacio dell’esploratore. Infatti in questo bacio i due coinvolti dovranno accarezzarsi a vicenda. La ragazza sorteggiata è Giaele, la quale non si tira mai indietro davanti a certe sfide. Con la passione che la contraddistingue, la Vip bacia Davide e fa salire il budget settimanale. Più tardi, anche Oriana è chiamata a mettersi in gioco e la sfida è tutt’altro che facile. Alla venezuelana spetta il bacio saltellante. In un primo momento, la ragazza sceglie la carta di Daniele ma il sorteggio viene contestato da Alberto che sia truccato. A prendere il posto del veneto ci pensa Tavassi che ma prima di affrontare la prova chiede però il via libera all'amico. Daniele non sembra divertirsi granché di fronte al siparietto ma concede il suo "permesso".

Si prosegue con Micol e Matteo, scelti per riprodurre il bacio mordicchiante. La coppia, nonostante i timori iniziali, finisce per darsi qualche morso mentre Tavassi fa la telecronaca. Prova superata. Martina deve invece affrontare il bacio più romantico e desiderato di tutti: quello alla francese. Il primo nome sorteggiato dalla ragazza è quello di Daniele, ma per evitare discussioni con Oriana, la carta viene presto sostituita con quella di Andrea. L'ex calciatore si avvicina e, dopo i tentennamenti iniziali, si scioglie e si lascia andare a un bacio appassionante.

Il bacio spadaccino crea qualche problema tra i Vipponi, nessuno vuole mettersi in gioco in una prova così difficile. Viene scelto Onestini, ma rifiuta, poi si passa ad Attilio e Antonella, tuttavia anche il giornalista preferisce non baciare una ragazza fidanzata, così coinvolge Nicole che, invece, accetta. Ma il bacio più controverso è quello del galantuomo: un romantico e casto scambio tra Edoardo e… Alberto! L'abbraccio tra i due è così appassionato che sveglia la gelosia di Antonella...

La prossima manche prevede un bacio oscillante. Questa volta a cimentarsi nella prova è proprio Ivana la quale pesca la carta di Andrea, al secondo bacio della serata. Senza opporsi, i due coinquilini attendono il suono della musica e danno il via a questo lungo e simpatico bacio portando così a termine la loro prova. A chiudere la serata ci pensano Sarah e Davide che, dopo il primo bacio avvenuto durante uno dei vari appuntamenti del GF Game Night, si cimentano nel bacio a ventosa che diverte l'intera Casa.