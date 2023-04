"Grande Fratello Vip", la finalissima: chi vincerà?

La finale del reality show di Canale 5 va in onda questa sera, lunedì 3 aprile. Durante la puntata verrà proclamato prima di tutto il sesto finalista. Al televoto la scelta è tra Milena Miconi e Alberto De Pisis . La battaglia per la vittoria è ancora aperta e a contendersela ci sono Oriana Marzoli, Micol, Giale, Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi .

Record di ascolti - Anche quest’anno, “Grande Fratello Vip” ha avuto un seguito record. La media degli spettatori ha superato 2,6 milioni a puntata (2.641.000), con una share che aumenta notevolmente tra i più giovani: sul pubblico 15-64 anni la share è al 21,4% e tra i 25-34enni va oltre il 30% (31,9%). Record, infine, anche per le visioni online. Più di 600 milioni di video visti, su Mediaset Infinity e le altre properties Mediaset; più di 300 milioni di pagine viste, sul sito ufficiale di “Grande Fratello Vip”; più di 90 milioni di interazioni sui social e più di 65 milioni di ore viste, su Mediaset Infinity.

Giale, Micol e Oriana Sedute tra i cuscini del salotto, Giaele, Micol e Oriana realizzano con grande dispiacere la fine di un percorso di lunghi e intensi mesi. Le tre ragazze, pensando ai momenti vissuti insieme in Casa, si augurano di poter coltivare la loro amicizia anche fuori dal gioco. “Non vedo l’ora di vivere la finale, ma mi dispiace che finirà tutto” spiega Giaele condividendo la riflessione della sua amica e pensando alla vita che l’aspetterà fuori dalla Casa.

Oriana, pensando alla sua avventura, racconta di essere stata sempre se stessa, e di non essersi risparmiata in niente e di aver vissuto al massimo ogni momento: “Questa la sento come casa mia” confida con gli occhi pieni di malinconia. Le tre amiche, tra un ricordo e l’altro, si dicono grate di essersi trovate e di aver vissuto insieme un’esperienza che custodiranno sempre nel cuore.

Verso la finale Tavassi, parlando con Nikita e Oriana, spiega che per lui l’impatto sarà ancora più forte. Al contrario loro, non è mai stato in studio e non ha mai avuto contatti con il pubblico. Le due ragazze non sembrano essere molto d’accordo, in fondo l’emozione è sempre fortissima. Ironizzano anche sulla proclamazione del vincitore e immaginano come potrà essere il fatidico momento. Milena e Micol fantasticano sull'istante in cui potranno abbracciare i loro cari. Sperano di poter rivedere presto i rispettivi genitori, a cui sono particolarmente legate.

Ripensano anche ai vecchi compagni, sembra passata un'eternità da quando sono usciti Luca e George. Di alcuni non ricordano nemmeno il modo di parlare. Giaele, addirittura, fa fatica a rimembrare la voce di Antonino. Micol, invece, ha dimenticato i primi approcci con Tavassi. "Non mi ricordo come hai cominciato ad avvicinarti a me, a dimostrare interesse" afferma lei e il ragazzo risponde con la sua solita ironia. Non se lo ricorda perché è stata lei a fare il primo passo...