"Grande Fratello Vip", Micol e Giaele: “La Casa ci mancherà”

“Ci mancherà il Grande Fratello Vip”

“Ci siamo, anche se adesso i giorni ci sembrano infiniti, non sappiamo cosa fare… sono sicura che quando usciremo di qua, ci mancherà…diremo: ‘Ma perché non ho fatto questo, perché non mi sono goduta tutta la settimana’”. Anche Giaele riflette sul fatto che tra qualche giorno l’avventura del Grande Fratello Vip sarà solo un bellissimo ricordo allora non bisogna avere rimpianti e godersi al meglio gli ultimi giorni tutti insieme. “Dobbiamo cercare di stare su e utilizzare ogni momento” consiglia agli altri.