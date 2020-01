Grande Fratello Vip, è bufera su Salvo per alcuni commenti sessisti sulla De Panicis

E' polemica rovente attorno al " Grande Fratello Vip " per alcuni commenti sopra le righe fatti da Salvo Veneziano sulla co-inquilina Elisa De Panicis . Il fattaccio è avvenuto nel privè, durante una conversazione con Pasquale, Patrick e Sergio. Una serie di frasi pesanti usate per sottolineare l'avvenenza della influencer ha scatenato l'indignazione di molti, che ora chiedono provvedimenti duri nei confronti di Veneziano.

Durante una conversazione nel corso della quale i quattro ex del Gf si scambiavano pareri sulle nuove entrate nella Casa, Salvo si è riferito alla De Panicis con frasi come "quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale" e ancora "è proprio da scannare", usando così metafore violente per descrivere un incontro sessuale con lei dai toni decisamente... forti.

Frasi che sul momento non hanno certo suscitato la riprovazione dei compagni di avventura di Salvo che, anzi, ridevano del linguaggio "colorito". Tutt'altra reazione è arrivata da chi ha visto la scena da fuori la Casa. In molti chiedono l'espulsione di Salvo, soprattutto perché, se nel corso della discussione si potrebbero inserire le dichiarazioni in un contesto goliardico e dal tono volutamente assurdo, assistendo alla scena da Casa appare evidente l'aspetto disturbante. Cosa accadrà ora?