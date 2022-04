"Grande Fratello Vip", Antonio Medugno rivela: "Frequento un'ex allieva di 'Amici'"

Il tiktoker era entrato single nella Casa e, anche tra le mura di Cinecittà, non era riuscito a trovare l'amore. Una volta uscito, però, sembra che qualcosa si sia mosso. Medugno ha, infatti, svelato di aver intrapreso una frequentazione con una ex allieva di "Amici". Il nome non è stato rivelato, ma si tratterebbe di una ballerina.

"Se è vero che mi sto sentendo e vedendo con una ragazza di 'Amici?' - ha detto il modello a RTL 102.5 -. Preferisco tenerla al di fuori, ci stiamo sentendo, ci siamo visti per

un aperitivo a Roma

, lei preferiva non fare uscire questa cosa. La conosco da un po', è sempre stata fidanzata, poi si è lasciata. È una bella ragazza esteticamente, la sto conoscendo caratterialmente, non mi baso solo sull'estetica".

Ma chi è l’ex allieva di "Amici" a cui allude Medugno? Dalle indiscrezioni si tratterebbe di

Rosa Di Grazia

, ballerina della scorsa edizione. I due sono, infatti, stati visti insieme per le vie della Capitale. Ma questo non è il solo indizio. L'ultimo fidanzato di Rosa, Andrea Piazza, ha rivelare un dettaglio sui social. "Non scrivetemi più robe su Rosa - ha scritto -. Io non ho preso nessuna decisione. La storia è finita non per causa mia quindi non continuate ad assillarmi. Tra l’altro ho già sentito che si è già fatta un altra vita quindi vi chiedo di lasciarmi in pace".

