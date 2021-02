Tutta la Casa contro Giulia Salemi, le lacrime dopo la nomination: "È avvilente"

Serata da dimentacare per Giulia Salemi al "Grande Fratello Vip". L'influencer è stata la più nominata della Casa ricevendo i voti di Rosalinda, Stefania, Samantha, Zelletta e Zenga: "Non si tratta di strategie - ha detto visibilmente scossa - mi dispiace molto a livello umano, me l'aspettavo più o meno da tutti ma non da Rosalinda".

"È avvilente perché è come se in questi tre messi avessi costruito poco - ha continuato Giulia - e quel poco che ho costruito fosse andato distrutto. Mi sono ripromessa da domani di sorridere, voglio passare gli ultimi giorni ridendo". Salemi durante questa settimana sfiderà al televoto Stefania Orlando: la meno votata delle due sarà eliminata nella puntata di venerdì 19 febbraio.