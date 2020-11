Sorpresa al "GF Vip", videochiamata tra Rosalinda e la mamma: "Sei fantastica"

La diciottesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda venerdì 13 novembre su Canale 5, ha regalato bellissime emozioni a Rosalinda (Adua del Vesco), che ha potuto rivedere i genitori e la sorella Francesca.



"Smettila di dire che sei brutta e che non ti piace il tuo aspetto fisico - ha esordito mamma Giusy - Ci sono tante ragazze che mi scrivono, ricevo un sacco di ragazzi". Rosalinda ha quindi voluto approfittare di questo momento per scusarsi per tutti i momenti bui in cui ci sono state delle incomprensioni: "Penso che tu sia stata una mamma fantastica, impeccabile e non ho niente da ricriminarti". Immediata la risposta della mamma, che a fatica è riuscita a trattenere le lacrime: "Tu sei una figlia meravigliosa".