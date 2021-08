Lo scontro tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci al "GF Vip": "Con me non sei stata chiara"

L'amicizia speciale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è stato uno dei rapporti più seguiti e chiacchierati dell'ultima edizione del "Grande Fratello Vip". Qualche giorno dopo l'uscita della conduttrice dal reality, l'ex moglie di Flavio Briatore non aveva apprezzato il comportamento dell'ex velino: "Sono contenta di vederti così bene, ma mi stupisce".

Pretelli non si era subito sfogato. "Con me non sei stata chiara". Ma la Gregoraci, dallo studio, aveva spiegato da cosa nasceva il suo stupore: "Quando sono andata via mi hai lasciato un biglietto e hai scritto che tutta la Casa ti parlava di me, eppure da quello che vedo non mi sembra". I due, conclusa l'esperienza del reality, non hanno continuato a frequentarsi: Pretelli infatti durante il suo prosieguo della sua permanenza ha Cinecittà ha intrapreso una relazione con l'influencer Giulia Salemi.