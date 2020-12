Pierpaolo Pretelli tra Giulia Salemi e la sua ex: "Provo ancora qualcosa per Ariadna Romero"

Messa da parte l'amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci, la vita sentimentale di Pierpaolo Pretelli sembra pronta a vivere nuovi colpi di scena dentro o fuori la casa del "Grande Fratello Vip". Il concorrente del reality, infatti, dopo aver incontrato nella scorsa puntata l'ex Ariadna Romero ha mostrato di aver qualche rimpianto per la madre di suo figlio: "Devo ancora capire cosa prova per lei - ha detto - la sua sorpresa mi ha fatto pensare molto, non pensavo venisse qui".

Tuttavia, all'interno della Casa sembra che Pierpaolo sia sempre più vicino a Giulia Salemi. In alcuni video mostrati da Alfonso Signorini, l'influencer ha ammesso di provare un certo interesse per Pretelli, con il quale ha sicuramente una grandissima intesa. La loro affinità è stata notata anche dagli altri inquilini, in particolare da Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, a cui Alfonso Signorini ha affidato il compito di indagare su un'eventuale storia tra i due.