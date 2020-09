Matilde Brandi in lacrime per le figlie: "Non potevo lasciarle da sole"

Serata di emozioni forti per Matilde Brandi nella Casa del "Grande Fratello Vip". La showgirl, nel ripercorrere la sua vita, ha ricordato i momenti difficili nell'assistere i genitori malati, ma anche quelli positivi. Come la gioia avuta dalla sue figlie: "Ho amato tanto il mio lavoro perché danzare è la mia vita - ha detto in lacrime -, ma non potevo lasciarle a casa da sole. Per cui ho dovuto dire dei no, era giusto che fosse così, perché quando si mettono al mondo dei figli si devono seguire. E comunque io avevo lavorato fino ai 35 anni, le ho avute tardi loro, quindi ringrazio Dio di aver fatto tante cose belle".

L'ex volto del "Bagaglino" ha poi parlato del suo percorso all'interno del reality condotto da Alfonso Signorini: "Sono entrata nella casa che ero a metà, lontano dalla vetta", spiega Matilde, "mi piacerebbe arrivare alla vetta: ci provo".