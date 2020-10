Maria Teresa Ruta e i rimorsi del passato: "Ho abbandonato mia figlia Guenda per un nuovo amore"

Serata di forti emozioni al "Grande Fratello Vip" per Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria. La conduttrice ha raccontato di averla abbandonata quando lei aveva 17 anni per un nuovo amore. Dopo la rottura col marito, Amedeo Goria, Maria Teresa ha iniziato una nuova vita con il suo attuale marito, Roberto Zappulla.

Guenda ha raccontato di come la sua non sia stata un'adolescenza facile: "A 17 anni ho dovuto occuparmi da sola di mio fratello", ha spiegato. Parole che suscitano i rimorsi di Maria Teresa "Ho chiesto troppo a Guenda, ho grandi sensi di colpa, ho due splendidi figli ma non sono sempre stata presente". Guenda risponde: "La verità è che entrambi i miei genitori hanno pensato tanto alla loro felicità, ma non sempre le scelte che si fanno sono giuste. Mi dispiace tantissimo io ho sbagliato, pensavo di essere una mamma ingombrante"

Madre e figlia cercano poi di chiarirsi una volta per tutte. “Hai tolto le foto nostre dal corridoio per mettere le tue e di Roberto, da donna ti capisco ma da figlia ancora no", dice Guenda.“Non sono un esempio di madre”, ha ammesso la Ruta. “Ma sei un esempio di donna”, ha provato a rincuorarla la figlia.