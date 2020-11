Lo scherzo di Barbara d'Urso alla contessa De Blanck: "Hai mentito su Alvaro"

Barbara d'Urso irrompe al "Grande Fratello Vip" per uno scherzo alla contessa De Blanck. La conduttrice, d'accordo col programma, ha fatto credere a Patrizia di aver intervistato nel corso di "Live - Non è la d'Urso" un suo ex amante, Alvaro.

La contessa, spiazzata dall'intervista, è andata su tutte le furie: "Non lo conosco, lui è un pazzo - ha detto - non ho mai nascosto i miei amanti". A quel punto è intervenuta telefonicamente proprio Barbara d'Urso, che ha rincarato la dose: "Sto guardando la televisione e volevo dire che Patrizia, ma sapete come sono attaccata ai miei programmi e non posso accettare che Patrizia possa screditare un mio ospite". Una volta rivelato lo scherzo, Patrizia alla fine ha commentato: "Questo Alvaro mi fa tenerezza, lo voglio conoscere veramente".