Paolo Brosio prega a voce alta al "GF Vip", Signorini: "Non spettacolarizzare la fede"

Paolo Brosio finisce al centro delle polemiche al "Grande Fratello Vip" a causa della sua fede. Brosio è stato rimproverato dal conduttore del programma, Alfonso Signorini, per aver pregato a voce alta insieme alla contessa De Blanck suscitando la reazione stizzita degli altri inquilini della Casa.

"Se vuoi pregare - è stato il rimprovero del conduttore - prega in silenzio. Questo spettacolarizzare la religiosità non ci piace e te lo dico io che sono cattolico praticante". Brosio ha provato a spiegare che la sua preghiera era rivolta a Sant'Antonio. che aveva invocato con una litania per fargli ritrovare un anello che aveva perso: "Questa preghiera serve per chiedere l'aiuto nel cercare le cose - ha detto - e a questa devono seguire tre Ave Maria detti col cuore e ad alta voce. Ma se dà fastidio, pregherò in silenzio e in luoghi più appartati".