Le parole di Amedeo Goria commuovono Maria Teresa Ruta: "Ti amerò per sempre"

"Ho sbagliato... ti amerò per sempre". Così Amedeo Goria, al "Grande Fratello Vip", in un messaggio indirizzato all'ex moglie Maria Teresa Ruta. Il giornalista ritorna con la memoria indietro nel tempo e ammette i suoi sbagli, anche quelli che hanno portato alla fine del loro matrimonio.

Nelle scorse puntate, Ruta avrebbe parlato di alcune avances nei suoi confronti da parte di Alain Delon. Durante la 37esima puntata la conduttrice tv ha confessato che la fine del matrimonio con Goria sarebbe stata segnata anche dalla mancanza di gelosia da parte dell'ex marito, proprio rispetto alla avances dell'attore francese.

"La mia esibizione di scarsa gelosia ti fece arrabbiare - ha ricordato Amedeo - non volevo che ti negassi nulla. Credo di non essere geloso, ma molto liberale e tollerante". "Ho sbagliato - ha ammesso il giornalista - non lo farei più, così come non farei più molti errori nel nostro rapporto, comprese le scappatelle che non ho mai negato. Dei nostri gioielli Guenda e Gian Amedeo - ha concluso - ti sarò sempre grato".



La conduttrice tv commossa ha apprezzato molto la delicatezza delle parole dell'ex marito. "È un uomo buono, sono felice di averlo incontrato in una bella pagina della mia vita", ha replicato Ruta.