"GF Vip", Selvaggia Roma entra nella Casa e mette in guardia Elisabetta: "Non far soffrire Pierpaolo"

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" le sorprese non finiscono mai e durante la puntata di venerdì 13 novembre, l'influencer Selvaggia Roma ha varcato la porta rossa per confrontarsi con Elisabetta Gregoraci e metterla in guardia sul rapporto creato con Pierpaolo Pretelli.



"Sono qua perché volevo chiarire alcune cose - ha esordito l'ex concorrente di "Temptation Island" - Io sono molto affezionata a lui e ci sta che tu abbia giocato un po' con lui, soprattutto all'inizio. Ma non merita di soffrire, perché è un bravissimo ragazzo". Immediata la reazione della Gregoraci: "Io con lui sono stata chiara fin dal principio, ho messo dei paletti e lui ha accettato questa situazione".



Poi il confronto tra Selvaggia e lo stesso Pierpaolo: "Sono qui perché ti ho visto malissimo, mentre io vorrei vederti più forte". Solo dopo il doppio confronto, Alfonso Signorini ha annunciato che l'influencer entrava a far parte del cast della Casa, per la gioia dello stesso Pierpaolo.