"GF Vip", il sostegno del fratello a Dayane Mello: "Mia sorella è sincera"

"Sentire mia madre dire che mi ama ferisce, perché io ora non riesco a provare questo stesso sentimento ma vorrei lavorarci e provarci". A parlare è Dayane Mello, che nella casa del "Grande Fratello Vip" torna sul video-messaggio inviato dalla madre. Nella clip, la donna invitava la figlia a non raccontare falsità sul suo passato, negando di essersi prostituita per necessità economiche.

"So quanto ha sofferto ma se posso fare qualcosa per renderla felice lo farò, perché anche io sono una mamma", promette prima di collegarsi a sorpresa con il fratello Juliano. "Mia sorella ha raccontato la verità ed è sincera", commenta riferendosi ai racconti fatti nella Casa più spiata d'Italia. Una conversazione che restituisce tanta serenità alla modella, speranzosa di poter riabbracciare presto anche la madre.