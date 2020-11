"GF Vip", Enock Barwuah è stato eliminato 

Enock Barwuah è stato eliminato dal "Grande Fratello Vip". Il calciatore ha perso al ballottaggio finale con Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò. Prima di abbandonare la Casa il fratello di Balotelli ha dedicato un pensiero a Pierpaolo Pretelli, suo amico e compagno di avventure durante il percorso nel reality.

L'ex velino, infatti, non è riuscito a trattenere le lacrime quando Alfonso Signorini ha annunciato l'eliminazione di Enock. "Se ne va un pezzo di Grande Fratello per me. È un pilastro per me", ha commentato Pretelli.