"GF Vip", Andrea Zelletta si emoziona rivedendo la sorella Alessia

Sorpresa e commozione al "Grande Fratello Vip" per Andrea Zelletta, che nel corso della diciottesima puntata in onda venerdì 13 novembre ha potuto rivedere la sorella Alessia, alla quale è molto legato. I due hanno potuto scambiarsi parole molto dolci, promettendosi di lavorare ancora per migliorare il loro rapporto.



"Probabilmente mi serviva il Grande Fratello Vip per capire cose importanti", ha commentato Andrea ricordando il periodo trascorso a Milano per lavorare, dovendo così rinunciare agli affetti della famiglia per le festività natalizie.



Un momento toccante che ha scosso anche gli altri inquilini della Casa, che insieme al conduttore Alfonso Signorini hanno riflettuto sull'importanza di esprimere sempre i sentimenti più profondi verso i propri cari.