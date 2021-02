"GF Vip", Alessia Zelletta in Casa per Andrea Zenga: "Ti aspetto fuori per un aperitivo"

Alessia Zelletta entra nella Casa del "GFVip" non per salutare il fratello Andrea ma per fare delle avances esplicite ad Andrea Zenga. "Ti aspetto fuori per un aperitivo - ha dichiarato Alessia che ha precisato - non accetto un no". La 23enne che si dichiara molto sfacciata e combattiva aveva già espresso diversi apprezzamenti per Zenga sui social e ha fatto sapere che il figlio dell'ex calciatore è proprio il suo "ideale di uomo".

Andrea, molto imbarazzato, ha accettato l'invito. Alfonso Signorini ha poi colto l'occasione per far conoscere ad Alessia, Rosalinda. Nelle ultime settimane Zenga ha mostrato particolare interesse nei confronti dell'attrice che pare ricambiare anche se non dimentica mai di sottolineare di essere fidanzata. "Quando Rosalinda lascerà il suo ragazzo, io e Andrea saremo già fidanzati", ha concluso Alessia scherzando.