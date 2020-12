Cristiano Malgioglio torna a celebrare il Natale: "Da quando è morta mia madre non lo festeggio più"

Cristiano Malgioglio riscopre il senso del Natale al "GF Vip". Il popolare cantautore è tornato nella Casa per una sera dove il conduttore del programma, Alfonso Signorini, gli ha voluto riservare una sorpresa speciale. Malgioglio non ha un buon rapporto con le festività natalizie dal giorno in cui è morta la madre, 26 anni fa: da allora non ha più celebrato il Natale.





Così, il "Grande Fratello" gli ha voluto far riscoprire il significato di questa festa, facendole incontrare l'amica Arisa, con cui ha un grande rapporto: "Una ragazza fantastica", ha detto Cristiano.

Poi, è stato il momento di vincere le paure: nel cucurio, Malgioglio ha aperto un panettone che ha mangiato insieme ai concorrenti della Casa: "Sono 26 anni che non lo mangiavo - ha detto visibilmente commosso - grazie Alfonso per questa sorpresa".