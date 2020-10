Al "GF Vip" Dayane Mello ricorda i traumi della sua infanzia: "Vivevamo nella povertà assoluta"

Momento particolarmente toccante nella Casa del "Grande Fratello Vip" per Dayane Mello, che con gli altri concorrenti si è aperta raccontando le immense difficoltà della sua infanzia vissuta in Brasile.



"Eravamo in dieci nella stessa casa, abbiamo vissuto nella povertà assoluta - ha ricordato tra lo stupore generale - Ero piena di pidocchi, tutta sporca e molto magra. Mia mamma faceva la prostituta e tornava ogni settimana con un uomo diverso a portarci da mangiare, poi spariva". Una situazione drammatica dalla quale è uscita grazie all'intervento del padre, che l'ha portata via.



"Quello che mi manca oggi è la stabilità mentale - confessa, senza nascondere i traumi di quel periodo - Tutto quello che ho dentro non lo posso buttare fuori perché devo essere più forte". Un passato difficile del quale però vuole salvare l'immenso amore provato per il fratello Giuliano, ritenuto dalla stessa Dayane come un padre: "Ha rinunciato a tutto per stare con me".