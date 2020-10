Adua Del Vesco su Massimiliano Morra: “Non ho detto gay ma stratega” | Zorzi: "A me lo ha detto"

Adua Del Vesco replica alle voci circolate sul web. L'attrice avrebbe confidato a Dayane Mello che il suo ex fidanzato, Massimiliano Morra, è gay. Nel corso della sesta puntata del "Grande Fratello Vip" il conduttore Alfonso Signorini ha voluto saperne di più. L'attrice ha negato tutto: "Non ho detto la parola gay - ha risposto - ma stratega, perché mi è sembrato strano che si sia avvicinato tanto a Guenda".

Durante le nomination, però, Tommaso Zorzi ha smentito la dichiarazione di Adua. L'influencer, infatti, ha deciso di nominare l'attrice: "Voto Adua perché anche a me ha detto che Massimiliano è gay - ha detto - me ne ha parlato in albergo, prima di entrare nella casa".