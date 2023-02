Milena Miconi traccia la linea della vita e confessa: "Dopo il successo in tv ho perso la casa"

Serata di emozioni forti per Milena Miconi, che durante la trentaseiesima puntata del "Grande Fratello Vip" traccia la linea della vita e riceve la sorpresa della primogenita Sofia. Nel corso dell'appuntamento in prima serata su Canale 5, la showgirl si è aperta rivelando le fasi più importanti del suo trascorso, dal delicato rapporto con la madre alle difficoltà economiche che hanno messo a dura prova la sua famiglia dopo l'incredibile successo raggiunto con il "Bagaglino".

"I miei genitori lavoravano tantissimo, io e mio fratello eravamo spesso da soli e magari ti ritrovi ad affrontarti con i tuoi fantasmi, le tue paure", confida Milena ad Alfonso Signorini, aggiungendo di aver poi recuperato il tempo perso con la madre e spiegando che oggi è "un'ottima nonna".

Quindi l'attenzione si sposta sulla crisi affrontata dopo l'esperienza in televisione. "Avevo lavorato tantissimo, ero diventata mamma e avevo avuto grandi soddisfazioni. Ma poi da un giorno all'altro è cambiato tutto, le telefonate non arrivavano mai e abbiamo vissuto un periodo economicamente molto pesante, anche se il mio compagno Mauro è sempre molto positivo ed è riuscito a farmi sentire sempre al sicuro".

Dopo aver ricostruito le fasi più delicate della sua vita, Milena può correre in giardino e godersi la sorpresa della figlia Sofia. "Non sai quanto è difficile per me stare qui oggi davanti a tutte le persone che mi guardano, ma soprattutto davanti a te", dichiara la ragazza.

Quindi Sofia prosegue: "Stai facendo una cosa bellissima e siamo tutti felici per te, sei bravissima. Ormai sei arrivata qui e devi andare avanti anche se ci manchi tantissimo".

L'emozione per la sorpresa non si limita, però, solamente a Milena, perché diversi concorrenti, a partire da Alberto De Pisis, si commuovono di fronte al toccante incontro avvenuto nel giardino della Casa di Cinecittà.