"GF Vip", lo sfogo di Micol Incorvaia: "Me ne voglio andare"

Micol Incorvaia è una furia dopo la puntata del "Grande Fratello Vip" di giovedì 2 marzo. A indispettire la sorella di Clizia le parole rivolte da Sonia Bruganelli al suo compagno, Edoardo Tavassi, nel corso della serata. Le affermazioni dell'opinionista non sono state gradite da Micol tanto da portarla a dire di voler abbandonare il programma: "Me ne voglio andare ve lo dico, domani faccio l'appello", ha detto ai suoi compagni.

Nel corso del suo sfogo, Micol ha parlato anche della frustrazione che sta vivendo in questo periodo, in cui è particolarmente stressata: "Sono provata da tante cose e anche dal fatto che sono cinque mesi che sono qui dentro - ha sbottato -. Io ci resto malissimo per queste cose. Io poi sono un personaggio marginale? Ok basta, ti faccio vedere quanto me ne frega. Me ne voglio andare, se mi state ascoltando tanto sono in nomination. Faccio la richiesta visto che sono al televoto. E fino all’esito mi metto in panchina. Poi magai lunedì esco e vado via".