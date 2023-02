Luca Onestini riceve la visita dell'amico Raffaello Tonon: "Sei il bastone della mia vita"

Serata di forti emozioni per Luca Onestini nella Casa del "Grande Fratello Vip". Il concorrente ha ricevuto la visita dell'amico fraterno Raffaello Tonon: i due si erano conosciuti proprio all'interno del reality nel 2017. "Luca non è il bastone della mia vecchiaia, ma il bastone della mia vita - ha detto l'opinionista tv ad Alfonso Signorini -. Lo dico perché ho la certezza matematica della bontà che c'è dentro quel ragazzo". Luca e Raffaello hanno avuto modo poi di incontrarsi nel giardino della Casa.

"Devi imparare a giocare per te stesso - è stato il consiglio di Tonon all'amico -. Sei un uomo, non più un ragazzo. Sono dalla tua e ci sarò sempre". E aggiunge: "Mi hai fatto capire una cosa: questa esperienza ha tolto a me una quotidianità importante, ma a te sta dando molto". Raffaello Tonon commenta poi la storia tra Luca e Ivana Mrazova: "Ho sempre pensato che fosse un rapporto irrisolto, che la loro fosse una fine confusa. Adesso penso che ci sia l’occasione di dirsi ricominciamo o dire: quello che abbiamo costruito è meraviglioso, è cristallizzato o è lì fermo".