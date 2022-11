"Grande Fratello Vip" leader della serata

Il nuovo appuntamento con il "Grande Fratello Vip" ha raggiunto picchi del 35,3% di share e 3.932.000 spettatori totali. Sui social network, l’hashtag #GfVip ha conquistato il primo gradino del podio degli argomenti più discussi della giornata.

LA PUNTATA - I quattro concorrenti contagiati dal Covid, Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita, hanno partecipato in collegamento dai luoghi in cui sono in quarantena. Nella Casa Oriana Marzoli ha scelto Antonino nel triangolo che la vedeva impegnata anche con Daniele. Guendalina Tavassi, entrata nella Casa per incontrare il Edoardo, ha litigato furiosamente con Antonella rea di aver offeso il fratello. Paolo Ciavarro ha fatto ritorno al relity per trovare l'amico Edoardo Donnamaria e consigliarlo sulla sua relazione tra alti e bassi con Antonella. In sette sono in nomination: Luca Salatino, Sarah Altobello, Edoardo Tavassi, Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Il televoto indicherà il preferito della Casa.