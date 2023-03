08 marzo 2023 13:10

Giulia Salemi, i migliori look al "Grande Fratello Vip"

Una delle grandi novità inserite nell'ultima edizione del "Grande Fratello Vip" riguarda la presenza di Giulia Salemi nello studio di Alfonso Signorini. L'influencer, protagonista come concorrente nella quinta edizione dello stesso reality, è puntualmente invitata dal conduttore a riportare il punto di vista dei social - tra battute taglienti e meme - in merito alle dinamiche della Casa.

Agli occhi dei telespettatori, non sono però passati inosservati nemmeno i look della Salemi, che puntata dopo puntata ha potuto mostrarsi passando dal consueto abito da sera a uno stile più casual.