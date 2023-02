Daniele Dal Moro contro Martina Nasoni: "Non siamo stati fidanzati, sei stata da me tre notti"

Tempo di confronti nella Casa del "Grande Fratello Vip" tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. Dopo aver rivisto il filmato in cui l'ex volto di "Uomini e Donne" si è lasciato andare alle lacrime in confessionale, sfogandosi sulle accuse lanciate da Martina, è proprio la ragazza a voler parlare delle sue intenzioni nel momento del suo ingresso nella Casa.

"Voglio precisare che io non ho mai voluto intromettermi tra Oriana e Daniele - ha spiegato la ragazza -, lui è completamente libero della situazione, non deve far caso a me. Stando invece al nostro rapporto anche io ho detto come lui che non siamo mai stati fidanzati ma abbiamo avuto una conoscenza più intima. Con lui ho sempre dato tutto, cuore e anima, questo cambiamento però mi ha fatto restar male". Dal canto suo, Daniele replica: "La cosa che mi dispiace è stata non essere riuscito a far andare le cose come volevo. Una parte dei problemi che c'erano tra noi dipendevano da me, altri dal carattere di Martina: non eravamo compatibili".

I due hanno poi avuto modo di confrontarsi faccia a faccia, ed è proprio in quel momento che Daniele ha perso la pazienza: "Sei stata a casa mia tre notti, la nostra è stata una frequentazione di una ventina di giorni". A queste affermazioni, rinfacciando una visita di Daniele a Milano. Lì sarebbe andato per cercare di non perderla definitivamente.

Il confronto tra Martina e Oriana - Ovviamente, anche Oriana viene chiamata a confrontarsi con Martina. Secondo la modella venezuelana, Daniele non proverebbe nessun sentimento per Martina, ma solo affetto. Il confronto si fa acceso: "Lei fa la vittima, ma in realtà ci prova anche con altre persone. Non c’è bisogno di dire chi", dice allundendo ad Andrea Maestrelli.