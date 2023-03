"Grande Fratello Vip", Andrea Maestrelli è l'eliminato, ma ha il biglietto di ritorno | 7 in nomination

Andrea Maestrelli è stato eliminato dal "Grande Fratello Vip". Il vippone, però, rientra subito nella Casa perché scopre di possedere il biglietto di ritorno. Maestrelli perde al televoto contro Nikita Pelizon, Daniele Dal Moro e Giaele De Donà, ma la fortuna lo assiste e una volta in studio scopre di avere il bussolotto fortunato che gli permette di rientrare nella Casa e aspirare alla finale del reality. Il ragazzo torna quindi dai suoi amici e ad accoglierlo fuori dal confessionale è la finalista Oriana. Tra urla e salti di gioia Andrea riabbraccia tutti i compagni di viaggio. La previsione di Daniele si è quindi avverata: "Te l'avevo detto che il tuo era quello con il biglietto di ritorno". Dopo la gioia, però, Signorini ha un messaggio per i Vipponi: "D'ora in poi non ci saranno più bussolotti perché sono stati estratti tutti i biglietti vincenti".

Dopo il rientro di Andrea Maestrelli si passa subito alle nomination della 41esima puntata del "Grande Fratello Vip". I concorrenti al televoto sono sette e i vip più votati sono: Nikita Pelizon, Giale De Donà, Daniele Dal Moro, Luca Onestini, Micol Incorvaia, Milena Miconi e Antonella Fiordelisi.



I concorrenti credono che questo sia un televoto per l'eliminazione, non sanno però che le votazioni decreteranno il secondo finalista. Al momento la prima finalista di questa edizione del "GF Vip" è Oriana Marzoli. La venezuelana ha festeggiato i suoi 31 anni dentro la Casa e durante la puntata è arrivata una sorpresa dolcissima da parte dei suoi genitori: una dolcissima parte dell'amata mamma, che le fa i complimenti per la donna che è diventata, e un biglietto del suo riservatissimo papà. Proprio di fronte al bigliettino di auguri la Marzoli si è sciolta in lacrime: "Ho un rapporto non facile con mio papà perché non sempre approva le mie scelte, ma mi supporta comunque. Gli voglio bene e sono orgogliosa di lui".