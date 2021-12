Sophie e Alessandro Basciano sempre più vicini nonostante la gelosia di Jessica: "C'è interesse"

Un nuovo triangolo è nato nella Casa del "Grande Fratello Vip": è quello che ve protagoniste Jessica Selassié e Sophie Codegoni con il nuovo arrivato, l'ex volto di "Uomini e Donne" Alessandro Basciano. L'arrivo del ragazzo ha creato scompiglio nella Casa, tanto da creare più di qualche tensione tra Jessica e Sophie.

"Quando sono entrato ho detto che avevo un interesse per Soleil e Sophie, e per Sophie ho sempre avuto interesse, ho piacere nel conoscerla", ha ammesso Basciano. La principessa non ha preso le attenzioni del ragazzo nei confronti di Sophie, che viene accusato di averle mentito: "ci sono rimasta male perché all'inizio ero la meno entusiasta dell'arrivo di Alessandro - ha detto Jessica nella puntata di lunedì 27 dicembre -. Poi Soleil ha dichiarato di avere un fidanzato, Sophie ha detto che non voleva mancare di rispetto a Gianmaria così mi sono fatta avanti, ero l'unica single. Poi Sophie si è staccata da Gianmaria e ha puntato Alessandro".

Sophie prova a rispedire al mittente le accuse: "Nel momento in cui vedo una persona che mi piace - spiega l'ex tronista - ho interesse nel conoscerla. Cosa che non è avvenuta con Gianmaria e questo l'ho sempre detto. Alessandro mi piace anche per una questione non fisica".