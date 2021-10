Miriana Trevisan e il flirt con Nicola Pisu: "Voglio parlarne prima con mio figlio"

"La responsabilità, la differenza d'età, le battaglie che entrambi stiamo combattendo: non lo so, mi sento molto più adulta di lui: è il motivo per cui la vivo con il freno a mano tirato". Con queste parole, Miriana Trevisan descrive il suo rapporto con Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, sotto le telecamere del "Grande Fratello Vip".

Trevisan spiega che prima di lanciarsi in quella che potrebbe essere una nuova storia, vuole parlarne prima con il figlio Nicola, nato dalla relazione con il cantante Pago: "Io e mio figlio abbiamo un patto: se conosco una persona che mi interessa sul serio, io e lui ci dobbiamo parlare e lui mi deve dire se gli piace o meno - ha spiegato -. Entrambi abbiamo sofferto molto, l'ultima storia che ho avuto è stata molto difficile, questa persona viveva con noi e io ho promesso a Nicola (mio figlio ndr) che non avrebbe più vissuto nessuno con noi fino a quando non saremmo stati veramente convinti. Per molti anni non ho voluto avere una storia, ora sono due anni che anche grazie alla terapia mi sono fatta aiutare, per tornare a sentirmi donna e non solo madre".