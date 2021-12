Lulù Selassié rivive la crisi economica della sua famiglia: "In pochissimi ci hanno aiutato"

Tra tante sorprese, confronti e momenti particolarmente intensi, la venticinquesima puntata del "Grande Fratello Vip" ha seguito da vicino alcuni gravi disagi vissuti in gioventù delle principesse Selassié, con Lulù chiamata in Mistery per ricordare la difficile situazione economica di quel periodo.

"Non è stato facile. Eravamo in sette persone, con due cani, c'erano dei momenti molto pesanti in cui dovevamo scegliere se mangiare noi o comprare il cibo per loro. Nonostante questo, nostro padre è sempre riuscito a portarci il pane a casa. Sono sempre stati dei genitori che ci hanno dato la forza".

La giovane concorrente del reality si è soffermata anche sulle tante persone che si sono allontanate in quel periodo: "Vivevamo grazie ai pochissimi che ci hanno dato un aiuto. E lì ho capito quali erano i veri amici".

Ma dopo le lacrime, per Lulù e per la sorella Jessica è tempo di sorridere grazie al messaggio firmato dal fratello Christian: "Non avrei mai pensato di scrivere questa lettera, ma per voi farei di tutto".