Lulù Selassié "gelosa" del rapporto tra la sorella Jessica e Barù? Lui non si espone: "Non so se la rifiuterei..."

il rapporto tra Lulù e Jessica Selassié che nel corso della loro permanenza all’interno del reality hanno dimostrato una forte coesione anche se i litigi non sono mancati. Negli ultimi giorni agli occhi degli spettatori è sembrato che Lulù potesse essere insofferente in merito al comportamento della sorella a cui Jessica ha risposto: “Lulù ha un modo di fare nel proteggere chi ama di in cui dice le cose in maniera molto dura”

Nervi tesi tra le sorelle Selassié nella Casa del "Grande Fratello Vip". Lulù nei giorni scorsi ha trovato Barù dormire nel suo letto accanto alla sorella Jessica. Una scena che ha infastidito la ragazza tanto da dividere i due mandando via Barù. Jessica non ha apprezzato questo gesto della sorella e, nella puntata del 24 febbraio, ha provato a spiegare cosa le abbia dato fastidio del suo comportamento: "Quello di Lulù era un capriccio - ha detto - si aspettava che tutti fossero svegli per fare due chiacchiere e invece dormivamo tutti. Mi sono infastidita perchè tutto questo era inutile".

Jessica ha poi ammesso di non aver tentato un approccio con Barù, nonostante lui fosse accanto a lei per paura di un suo rifiuto. Chiamato in causa da Alfonso Signorini, il concorrente ha speso parole dolci per Jessica senza però lasciar intendere cosa voglia fare del suo rapporto: "Non credo che debba avere paura di un mio rifiuto perché è fantastica e il mio rifiuto non sarebbe nulla - ha detto -. Non so se la rifiuterei, però ci stiamo avvicinando molto, adoro passare del tempo con lei".