La sorpresa per Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo suona e canta al pianoforte per lei

È una sorpresa davvero emozionante quella organizzata per Lulù Selassiè da parte di Manuel Bortuzzo al "Grande Fratello Vip". L'ex gieffino attende la sua "princess" al pianoforte dove canta e suona per lei. Un momento magico che emoziona i due fidanzati che hanno trovato l'amore proprio all'interno del reality dove si sono conosciuti, ma anche gli altri Vipponi in studio che non riescono a trattenere le lacrime. Al termine dell'esibizione i due, che non si vedevano da mesi, si abbracciano e si baciano a lungo.

Dopo il loro momento, anche Alfonso Signorini dedica un brano a tutte le coppie che hanno trovato l'amore nel corso di questa edizione del "GF Vip". A Lulù è Manuel si aggiungono Gianmaria e Federica, Sophie e Alessandro. Per loro Alfonso suona un romantico brano al pianoforte.