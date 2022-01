"GF Vip", Sophie Codegoni incontra la madre che bacchetta Jessica: "Non è una vera amica"

"Sono venuta qua per darti carica, ma apri gli occhi: Soleil è un'amica, non chi ti parla alle spalle". Così Valeria Pasciuti, la madre di Sophie Codegoni mette in guardia la figlia da Jessica Selassiè che non sarebbe, a suo parere, una compagna leale perché innamorata di Alessandro Basciano che nella Casa frequenta Sophie.

Dopo poco, però, Alfonso Signorini invita Jessica a confrontarsi con la madre dell'ex tronista che attacca: "Stai facendo una pessima figura, stai dando un pessimo messaggio su cosa è davvero l'amicizia", dichiara Pasciuti prima di lasciare il giardino della Casa.