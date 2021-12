"GF Vip", Maria Monsé è l'eliminata della 27esima puntata

Nel corso della ventisettesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 13 dicembre su Canale 5, arriva il verdetto del televoto che vedeva in nomination sei concorrenti: Carmen Russo, Maria Monsè, Miriana Trevisan, Francesca Cipriani, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: è Maria Monsè a dover abbandonare la Casa dopo aver raccolto solo 13 per cento delle preferenze del pubblico.

Monsé non è l'unica concorrente che ha lasciato il reality di Canale 5 nella ventisettesima puntata: oltre a lei, sono andati via Alex Belli, dopo il burrascoso incontro con la moglie Delia, e Francesca Cipriani che ha comunicato la volontà di non voler proseguire la propria avventura nel programma in vista del prolungamento.