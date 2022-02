"GF Vip", eliminata Katia Ricciarelli: ha salutato solo metà dei concorrenti

Dopo l'appello lanciato al pubblico nella scorsa puntata, Katia Ricciarelli è stata accontentata: è lei l'eliminata della 44esima puntata del "Grande Fratello Vip". La cantante lirica è uscita con un colpo "a effetto": infatti aveva chiesto alla produzione, in caso di eliminazione, di lasciare la Casa durante un "freeze" in modo tale da poter salutare solo metà dei concorrenti.

E così è stato: Ricciarelli, dopo l'annuncio di Signorini che la dava sconfitta nel televoto con Silvestri e Caldonazzo, si è congedata solo con Davide, Soleil, Giucas e Antonio. Tra le più deluse di questo gesto Manila Nazzaro e Sophie Codegoni che, mentre la rincorrevano per provare a salutarla, hanno detto: "Il saluto non si toglie neanche al peggior nemico". Sono rimaste invece al proprio posto le sorelle Selassié e Miriana, rimproverate da Alfonso Signorini: "Alle persone dell'età della signora Ricciarelli si porta rispetto, se lei non vi avesse salutato nuovamente sarebbe stata lei a fare brutta figura".