"GF Vip", cinque i concorrenti in nomination

sono i concorrenti a sfidarsi in nomination dopo la 45esima puntata del "Grande Fratello Vip".Dopo una serata caldissima che ha visto le eliminazioni dia seguito di un televoto flash, gli inquilini della Casa più spiata d'Italia si sono ritrovati a nominarsi nuovamente per decidere chi mandare al televoto in vista della puntata di giovedì 3 marzo. Il meno votato dei cinque concorrenti in lizza sarà costretto a lasciare la Casa e a dire addio alla possibilità di partecipare alla finalissima fissata per il prossimo 14 marzo.