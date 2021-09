30 settembre 2021 09:41

Quante belle statuine nella Casa del "Gf Vip"

Questa settimana i Vipponi del "Grande Fratello Vip" si dovranno cimentare in una prova molto particolare: reinterpretare le statue più famose del mondo. Coperti di gesso i concorrenti si mettono in posa sul piedistallo, senza muovere un muscolo, per farsi fotografare come al museo dagli altri "turisti" della Casa.