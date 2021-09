27 settembre 2021 12:25

"Grande Fratello Vip", tutti in bianco per le donne di Kabul

I vipponi si ritrovano fuori dalla Casa, sui gradini del giardino, e ciascuno di loro indossa una maglietta bianca. Jo Squillo, sempre stata in prima linea per difendere i diritti delle donne, ricorda che il bianco è riconosciuto come simbolo per onorare le donne di Kabul e per non dimenticare il terribile momento che stanno attraversando: "Bianche le nostre magliette, la nostra mente, il nostro cuore per cercare di sottolineare il cambiamento drammatico che sta avvenendo in altre parti del mondo per le donne, affinché non si dimentichi che i diritti di uno sono i diritti di tutti".