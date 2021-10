21 ottobre 2021 12:15

La "guerriera" Soleil depone le armi e crolla in lacrime

Dentro la Casa e durante le dirette Soleil è una delle più battagliere, ma anche lei ha i suoi momenti di debolezza. La ragazza è in giardino che si lima le unghie, quando scoppia in lacrime. Gianmaria si avvicina per chiederle spiegazioni e lei si sfoga: "Mi sono stancata di essere forte. Qui tutti hanno avuto una sorpresa o qualcuno che li è venuti a trovare, io no. Fuori non ho nessuno, dentro peggio".

La raggiungono anche Jo e Manila, che cercano di infonderle un po' di coraggio. A loro spiega che è amareggiata perché solo i suoi follower le hanno mandato un messaggio tramite un aereo per dimostrarle che c’è qualcuno che la sostiene. A differenza di tutti in Casa, si sente poco apprezzata e amata.