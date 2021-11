25 novembre 2021 11:54

I Vipponi si sfidano tra tuffi, pancere e... spogliarelli

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" è arrivato il secondo appuntamento con il "Gf Game Night". A tarda notte i Vipponi si radunano in salotto per mettersi alla prova con sfide tutte da ridere e aggiudicarsi l'ambito calzino d'oro. Il primo gioco della serata è mi "faccia" il piacere. Bendati, i concorrenti devono indovinare il Vip la cui faccia è disegnata sulla paletta che tengono in mano

E' il momento dello spogliaballetto. I Vip devono cimentarsi in uno spogliarello, in cui però non possono usare mani e piedi per sfilarsi i vestiti. Le squadre si affrontano poi nella catena di parole: devono dire un termine collegato al precedente, pena la sconfitta. La serata è lunga e il divertimento non manca: dai disegni coi piedi alla "strozzaparola", passando per il ballo della pancera e le canzoni sott'acqua.