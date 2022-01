Delia Duran sarà una nuova concorrente del "Grande Fratello Vip"

Il legame tra Alex Belli e Delia Duran non sembra essersi ancora ricucito, anzi si prepara a vivere una nuova durissima prova, con la modella venezuelana pronta a entrare nella Casa del "Grande Fratello Vip", con la speranza di trovare le risposte ai suoi dubbi.

"Finalmente racconterò la mia storia, l'anello mancante", spiega in collegamento con Alfonso Signorini prima di cominciare la quarantena che la porterà a varcare la porta rossa.

A tenere testa, però, è ancora il rapporto con il compagno, che dallo studio commenta: "Dal 13 dicembre viviamo di alti e bassi. Io non ero d'accordo sul suo ingresso, però penso che possa servirle per capire". E cresce l'attesa per scoprire come la donna si rapporterà con Soleil Sorge.