Alex Belli lascia il "GF Vip", ma Delia Duran non rinuncia alla finale

La produzione ha deciso: Alex Belli deve lasciare la Casa del "Grande Fratello Vip". Un momento che non sorprende dato che all'attore, già eliminato dal gioco, è stata data la possibilità di rientrare nel reality solo temporaneamente per "salvare" il matrimonio con Delia Duran messo a dura prova dal triangolo con l'influencer Soleil Sorge. Anche se le cose sembrano migliorate tra l'attore e sua moglie, Delia non rinuncia alla possibilità di andare in finale e resta nella Casa.

Ma la verità è che Alex non vorrebbe abbandonare il reality. "Quando Delia uscirà avremo modo di recuperare, ma speravo di avere qualche giorno in più proprio per questo motivo", dichiara Alex prima di sfuggire al controllo di Alfonso Signorini e scappare dalla mistery room al salotto per salutare gli altri concorrenti.