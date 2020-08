Quando Alfonso Signorini spiegò il coronavirus ai concorrenti del "Grande Fratello Vip"

Erano entrati nella Casa più spiata d'Italia lo scorso 8 gennaio e non avendo alcun tipo di contatto con l'esterno, i concorrenti del "Grande Fratello Vip" erano all'oscuro della situazione legata al coronavirus e ai primi contagi registrati sul suolo italiano.

Per questo motivo, il conduttore del programma Alfonso Signorini ritenne necessario entrare nella Casa per spiegare ai "vipponi" cosa stesse succedendo al di fuori insieme all'immunologo Alessandro D’Avino: "Ragazzi vi voglio informare di una cosa che sta succedendo nel nostro paese - ha detto Signorini - ed è doveroso che voi la sappiate. Partiamo da lontano: in Cina viene trovato un virus, si chiama il coronavirus, un virus per il quale noi esseri umani non abbiamo gli anticorpi e non c'è ancora un vaccino".